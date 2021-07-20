Екс-охоронець американської співачки Брітні Спірс Фернандо Флорес розповів, як артистку поїли наркотиками з протизаплідними.

Фернандо Флорес почав працювати охоронцем Брітні через рік після того, як батько співачки Джеймі Спірс став її опікуном – в 2010 році. За його словами, щоп’ятниці приходила жінка, яка передавала ліки для артистки.

– Я пояснював Брітні, що це таке – три антипсихотичні препарати та протизаплідні таблетки. Після них вона позбавлялася здорового глузду та говорила про паралельні світи, – розповів Фернандо.

Екс-охоронець додав: Джеймі дзвонив три-чотири рази на день, щоб дізнатися, що відбувається. А якщо хтось приходив у гості до артистки, то їхні сумки обшукували.

Також Брітні завжди мала питати дозволу в свого батька, якщо їй чогось хотілося.

– Вона цілими днями дивилася телевізор або займалася спортом. Коли була не в настрої, то плакала, слухаючи Джеймса Брауна – It’s A Man’s World, – сказав Фернандо.

Наприкінці червня Брітні Спірс вперше виступила в суді, заявивши, що знаходиться під опікою проти своєї волі. Артистка просила суд скасувати опіку її батька.

Також вона зізналася, що під час примусового лікування їй призначили літій та змусили поставити внутрішньоматкову спіраль.

Наразі Брітні шукає нового адвоката, який буде допомагати їй у справі про опікунство проти Джеймі Спірса.

Фото: Брітні Спірс