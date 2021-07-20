Сказала, що не хочу дітей, а за тиждень дві смужки: Onuka про вагітність і первістка

Українська співачка Ната Жижченко (Onuka) зізналася, що не хотіла дітей. До слова, зараз вона разом з чоловіком Євгеном Філатовим (The Maneken) виховують первістка Олександра.

Про це Ната розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Артистка поділилася, що її чоловік завжди мріяв про спадкоємців, про не вона. Одного разу Onuka офіційно оголосила сім’ї, що ніколи не буде мамою. Однак доля вирішила інакше.

– На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками, – поділилася Onuka.

Відомо, що пара разом вже 13 років, і до цього про дитину не йшлося. Сама Ната це називає фітбеком від всесвіту.

Про вагітність вона дізналася на гастролях у Китаї.

– Я спокійно ставлюся до будь-якої їжі, але там настільки вона специфічна, що мене постійно нудило від тих запахів. Я все списувала на цю їжу, але думка промайнула. Коли ми їхали вже в аеропорт, то я одразу заскочила в аптеку і взяла два тести, щоб не було питань. Тут одразу комбо, і я вибігаю в істериці. Женя злякався жахливо. Я йому показую… Він був дуже щасливий, – зазначила Ната.

Співачка розповіла, що вона їздила в тури до шостого місяця вагітності, а потім ударив карантин.

14 травня 2020 року стало відомо, що Ната Жиженко народила первістка, якого назвали Олександром.

Згодом Onuka презентувала кліп на пісню Сеанс, яка присвячена синові. Пісня стала найінтимнішим треком в дискографії Onuka за шість років існування гурту. На зміну соціальним меседжам прийшла відверта розмова про особисте.

Фото: Onuka