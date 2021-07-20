Українська співачка Тіна Кароль показала свого підрослого сина Веніаміна Огіра. Зараз хлопцеві 12 років, він вчиться за кордоном і росте дуже допитливим.

В Instagram Тіна Кароль поділилася відео, на якому говорить із сином про книгу, що він збирається прочитати. Варто зазначити, що вона англійською мовою.

– Я читатиму книгу, яка називається The medici seal. Вона про Леонардо да Вінчі. У книзі він знаходить хлопчика, якому допомагає жити. Після дізнається, що в нього є секрет, таємниця. Але я поки не знаю, яка саме, – сказав Веніамін.

Тіна Кароль у свою чергу сказала синові, що любить його та звернула увагу на розмір книги, зазначивши, що вона товста.

– Вона не товста. Подивися в нашій шкільній англійській бібліотеці. Ти побачиш книги більше, – сказав Веніамін.

Варто зазначити, що хлопчик дуже схожий на покійного чоловіка Тіни Кароль та свого батька Євгена Огіра. Чоловік помер у 2013 році після важкої боротьби з раком шлунку. Веніаміну тоді було п’ять років.

До слова, нещодавно Тіна Кароль випустила кліп на пісню Микроволновка, який зняла 10 років тому. Однак події того часу не були співзвучні з цим треком і відеороликом.

Фото: Наталія Курган