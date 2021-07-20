Німецька топ-модель і екс-кохана Леонардо Ді Капріо Тоні Гаррн вперше стала мамою.

Радісну новину новоспечена мама повідомила в Instagram, опублікувавши знімок, на якому видно ніжки новонародженого. 29-річна модель народила дівчинку, яку назвали Лука Малайка. Маля з’явилося на світ минулого тижня.

– Найчарівніший досвід у моєму житті привів Луку Малайку в наш світ минулого тижня. Вона відразу та назавжди вкрала наші серця, – написала Гаррн.

Батько дитини – 31-річний англійський актор Алекс Петтіфер, за якого Тоні вийшла заміж у жовтні 2020 року, після довгих років стосунків. Він поки що ніяк не прокоментував народження доньки, лише повідомивши, що збирається взяти паузу в соцмережах і повернеться до ведення Instagram тільки в серпні.

Супермодель тривалий час приховувала свою вагітність – шість місяців. А також зізнавалася, що рахує дні до появи малятка на світ.

Варто зазначити, що Гаррн була в стосунках із Леонардо Ді Капріо півтора року. Їхній роман закінчився в 2014 році. В свою чергу, Алекс був заручений з онукою Елвіса Преслі, акторкою Райлі Кіо.

Фото: Тоні Гаррн