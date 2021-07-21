Український телеведучий Анатолій Анатоліч опублікував фото із новонародженим сином та розповів про свого батька.

Шоумен поділився серією чорно-білих знімків. На першому фото він тримає сина на руках, ніжно торкаючись до нього обличчям. На наступному знімку Анатолій зображений разом зі своїм татом.

У публікації телеведучий розповів, що його батька не стало, коли йому було 2,5 роки.

– Він не був святим, але він був моїм батьком. За розповідями моєї мами, він зник на якийсь період після мого народження, та й до пологового будинку він приходив одного разу, і не в кращому стані, – згадує Анатолій Анатоліч.

Шоумен зазначив, що його поява на світ все-таки змінила батька, і через рік він перестав вживати алкоголь, перетворившись на ідеального сім’янина. Однак це тривало недовго, оскільки батько телеведучого загинув під час бійки.

– Він отримав кілька ножових поранень від свого друга дитинства, з яким свого часу вони займалися нехорошими справами. Та через роки з’ясовували стосунки таким чином, – розповів Анатолій.

Він зізнався, що не пам’ятає свого батька, оскільки спогадів не залишилося. Лише знає те, що той був душею компанії та популярним серед дівчат.

Шоумен зазначив: я виріс таким, яким ви мене знаєте, завдяки мамі, бабусі та прабабусі. Коротше, безбатченко.

Свою розповідь Анатолій вів до того, що наразі він став батьком хлопчика, та дуже переживає через це.

– Чи хочу я бути кращим татом, аніж був мій, запитав би мене зараз будь-який психолог. Ні, я не думаю про це. Намагаюся не думати. Себе як тата я вже знаю. Я гідний тато. Ну, вже дуже стараюся ним бути, – сказав шоумен.

Наостанок він додав, що хоче, щоб його син ним пишався та пам’ятав не лише по фото.

20 липня Анатолій Анатолій втретє став батьком. У шоумена і його дружини Юлії народився син, якого назвали Ніл.

Малюк з’явився на світ о 13.13 з вагою 4 кг і зростом 55 см.

Крім того, у подружжя є дві доньки – 9-річна Аліса та 7-річна Лоліта.

Фото: Анатолій Анатоліч