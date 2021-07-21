Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно потрапила у ДТП, показала своє обличчя у синцях.

На особистих сторінках у соціальних мережах зірка оприлюднила фото без гриму і сонцезахисних окулярів.

– Я стукнулась лобом, у мене залишилося багато синців. Мене попереджали, що потім все опуститься трохи нижче, під очі. Я не вірила, але таки перевірила. Набряки зійшли, а синці залишилися, – сказала Соломія.

Зараз Соломія перебуває на відпочинку у Закарпатті, де триває її лікування та реабілітація.

Але попри синці та численні набряки, телеведуча готова повертатися у Київ на роботу. Соломія сподівається, що гримери зможуть візуально усунути всі недоліки.

Нагадаємо, що Соломія Вітвіцька потрапила у ДТП у ніч з 14 на 15 липня на Рибальській Набережній.

Телеведуча їхала у мікроавтобусі на задньому сидінні, за кермом авто була її подруга. Вантажівка, яка їхала попереду, різко загальмувала, через що жінки врізалися у неї.

У момент зіткнення Соломія сильно вдарилася лобом, тому спочатку дуже переймалася через можливість серйозних наслідків.

Однак нічого страшного, окрім незначних ушкоджень, лікарі не виявили. Подруга телеведучої отримала перелом ноги.

Фото: Соломія Вітвіцька