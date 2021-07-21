Американського кінопродюсера Гарві Вайнштейна екстрадували з Нью-Йорка в Лос-Анджелес у зв’язку з новими звинуваченнями в сексуальному насильстві.

– Сьогодні вранці близько 9.25 затриманого Гарві Вайнштейна було передано відповідним посадовим особам для перевезення в штат Каліфорнія, – повідомила влада Нью-Йорка 20 липня.

69-річний продюсер всіляко намагався перешкодити екстрадиції, посилаючись на проблеми зі здоров’ям – діабет, серце та зір.

Варто зазначити, що в Лос-Анджелесі Вайнштейну пред’явлено 11 звинувачень у сексуальному посяганні. І якщо його визнають винним, то йому загрожує до 140 років в’язниці. Сам продюсер провини не визнає.

Крім того, в лютому 2020 року Вайнштейна визнали винним у Нью-Йорку та засудили до 23 років тюремного ув’язнення.

– Ми будемо боротися за те, щоб Гарві міг отримати необхідну медичну допомогу та, звичайно, щоб із ним справедливо поводилися, – заявила його прес-секретар Джуда Енгельмайер.

З 2017 року Гарві Вайнштейна звинуватили в сексуальному насильстві понад ста зірок. Серед пострадалих є відомі акторки, наприклад, Анджеліна Джолі, Єва Грін, Лена Хіді, Памела Андерсон і модель Кара Делевінь.