Українська співачка та головна героїня шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч оприлюднила відверту світлину і натякнула, що закохана.

На фото зірка постала у купальнику чорного кольору і з яскравим макіяжем.

Образ зірка доповнила сережками і розпущеним волоссям.

Злата зізналася, що замість Середземного моря вона купається у морі кохання.

– Літо спекотне! Кожного літа я купалася у Середземному морі, а тепер – купаюся у морі кохання, – написала Злата.

У коментарях підписники співачки закидали її компліментами і зазначили, що із нетерпінням чекають на прем’єру Холостячки.

Нехай це кохання буде взаємним!

Як же чекаю Холостячку! Дуже цікаво.

Богиня, більше слів не треба!

Красуня!

Неперевершена і дуже гарна!

Нещодавно Злата Огнєвіч назвала топ-10 ознак впевненої у собі дівчини.

Співачка зауважила, що самодостатня особистість не зберігає номери колишніх коханих, а також не витрачає життя на чужі очікування.

А якщо йдеться про особисті кордони, то впевнена дівчина завжди обирає себе.

Фото: Злата Огнєвіч