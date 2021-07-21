Українська співачка та головна героїня шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч оприлюднила відверту світлину і натякнула, що закохана.
На фото зірка постала у купальнику чорного кольору і з яскравим макіяжем.
Образ зірка доповнила сережками і розпущеним волоссям.
Злата зізналася, що замість Середземного моря вона купається у морі кохання.
– Літо спекотне! Кожного літа я купалася у Середземному морі, а тепер – купаюся у морі кохання, – написала Злата.
У коментарях підписники співачки закидали її компліментами і зазначили, що із нетерпінням чекають на прем’єру Холостячки.
- Нехай це кохання буде взаємним!
- Як же чекаю Холостячку! Дуже цікаво.
- Богиня, більше слів не треба!
- Красуня!
- Неперевершена і дуже гарна!
Нещодавно Злата Огнєвіч назвала топ-10 ознак впевненої у собі дівчини.
Співачка зауважила, що самодостатня особистість не зберігає номери колишніх коханих, а також не витрачає життя на чужі очікування.
А якщо йдеться про особисті кордони, то впевнена дівчина завжди обирає себе.
Фото: Злата Огнєвіч