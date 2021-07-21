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Валентина Чорна |

Купаюся в коханні: Холостячка Огнєвіч вразила формами у купальнику

Злата Огневич

Українська співачка та головна героїня шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч оприлюднила відверту світлину і натякнула, що закохана.

На фото зірка постала у купальнику чорного кольору і з яскравим макіяжем.

Образ зірка доповнила сережками і розпущеним волоссям.

Злата зізналася, що замість Середземного моря вона купається у морі кохання.

– Літо спекотне! Кожного літа я купалася у Середземному морі, а тепер – купаюся у морі кохання, – написала Злата.

У коментарях підписники співачки закидали її компліментами і зазначили, що із нетерпінням чекають на прем’єру Холостячки.

  • Нехай це кохання буде взаємним!
  • Як же чекаю Холостячку! Дуже цікаво.
  • Богиня, більше слів не треба!
  • Красуня!
  • Неперевершена і дуже гарна!

Нещодавно Злата Огнєвіч назвала топ-10 ознак впевненої у собі дівчини.

Співачка зауважила, що самодостатня особистість не зберігає номери колишніх коханих, а також не витрачає життя на чужі очікування.

А якщо йдеться про особисті кордони, то впевнена дівчина завжди обирає себе.

Фото: Злата Огнєвіч

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