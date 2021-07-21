Українська співачка Софія Ротару захопила шанувальників зовнішнім виглядом поруч зі своїм сином Русланом Євдокименко.
Син артистки поділився їхнім спільним селфі. На фото Руслан і Софія позують в аеропорту Бориспіль. Відомо, що вони вирушили на відпочинок.
– Усім гарного настрою та удачі, – підписав знімок Євдокименко.
Шанувальники співачки прийшли в захват від її зовнішнього вигляду, написавши, що 73-річна Ротару молодо виглядає. Деякі зазначили, що навіть краще 50-річного Руслана.
- Той випадок, коли мама виглядає молодшою за сина.
- Софія Михайлівна як завжди незрівнянна!
- Софія Михайлівна така гарна. Найкраща на землі.
- Приголомшливо добре виглядає Софія Михайлівна.
- Як прекрасна Софія Михайлівна.
- Софія Михайлівна як завжди прекрасна, а ця промениста усмішка просто піднімає настрій.
- Софія як завжди вічно гарна та молода, – пишуть користувачі мережі.
Наприкінці січня в мережі з’явилося відео заміського будинку Софії Ротару. Елітний особняк площею 1 412 кв. м. співачка придбала 15 років тому.
Фото: София Ротару