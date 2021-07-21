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Каріна Зуєва |

Має молодший за сина вигляд: Ротару вразила своєю зовнішністю

Софія Ротару

Українська співачка Софія Ротару захопила шанувальників зовнішнім виглядом поруч зі своїм сином Русланом Євдокименко.

Син артистки поділився їхнім спільним селфі. На фото Руслан і Софія позують в аеропорту Бориспіль. Відомо, що вони вирушили на відпочинок.

– Усім гарного настрою та удачі, – підписав знімок Євдокименко.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її зовнішнього вигляду, написавши, що 73-річна Ротару молодо виглядає. Деякі зазначили, що навіть краще 50-річного Руслана.

  • Той випадок, коли мама виглядає молодшою за сина.
  • Софія Михайлівна як завжди незрівнянна!
  • Софія Михайлівна така гарна. Найкраща на землі.
  • Приголомшливо добре виглядає Софія Михайлівна.
  • Як прекрасна Софія Михайлівна.
  • Софія Михайлівна як завжди прекрасна, а ця промениста усмішка просто піднімає настрій.
  • Софія як завжди вічно гарна та молода, – пишуть користувачі мережі.

Наприкінці січня в мережі з’явилося відео заміського будинку Софії Ротару. Елітний особняк площею 1 412 кв. м. співачка придбала 15 років тому.

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