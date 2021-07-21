Українська співачка Софія Ротару захопила шанувальників зовнішнім виглядом поруч зі своїм сином Русланом Євдокименко.

Син артистки поділився їхнім спільним селфі. На фото Руслан і Софія позують в аеропорту Бориспіль. Відомо, що вони вирушили на відпочинок.

– Усім гарного настрою та удачі, – підписав знімок Євдокименко.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її зовнішнього вигляду, написавши, що 73-річна Ротару молодо виглядає. Деякі зазначили, що навіть краще 50-річного Руслана.

Той випадок, коли мама виглядає молодшою за сина.

Софія Михайлівна як завжди незрівнянна!

Софія Михайлівна така гарна. Найкраща на землі.

Приголомшливо добре виглядає Софія Михайлівна.

Як прекрасна Софія Михайлівна.

Софія Михайлівна як завжди прекрасна, а ця промениста усмішка просто піднімає настрій.

Софія як завжди вічно гарна та молода, – пишуть користувачі мережі.

Наприкінці січня в мережі з’явилося відео заміського будинку Софії Ротару. Елітний особняк площею 1 412 кв. м. співачка придбала 15 років тому.