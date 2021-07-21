Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як ледь не потрапила під колеса автомобіля.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила пост, в якому зізналася, що неприємний інцидент стався у Києві, на Троєщинському ринку.

На співачку зумисне намагався наїхати автомобіль, коли вона йшла на знімальний майданчик. Таким чином водій хотів налякати її.

Наталія припускає, що причиною такої поведінки водія стали інші пішоходи, які переходили дорогу з візками і покупками.

Співачка хотіла б притягнути його до відповідальності, але не запам’ятала номерні знаки авто.

– На мене спеціально намагався наїхати автомобіль, щоб полякати. Припускаю, що в стані роздратування на пішоходів, які ходять з візками й великими покупками. Шкода, ми не запам’ятали номера авто. Я б із задоволенням притягла його до відповідальності, – написала Наталія.

Нещодавно Наталія Могилевська виграла парі з фітнес-тренером Анітою Луценко. Згідно з умовами челенджу, співачка мала схуднути на чотири кілограми за три тижні.

В останній момент Наталії вдалося скинути зайву вагу. У разі поразки зірці довелося б голитися наголо.

Фото: Наталія Могилевська