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Валентина Чорна |

Навмисно намагався наїхати: Могилевська ледь не потрапила під колеса авто

Наталья Могилевская

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як ледь не потрапила під колеса автомобіля.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила пост, в якому зізналася, що неприємний інцидент стався у Києві, на Троєщинському ринку.

На співачку зумисне намагався наїхати автомобіль, коли вона йшла на знімальний майданчик. Таким чином водій хотів налякати її.

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Наталія припускає, що причиною такої поведінки водія стали інші пішоходи, які переходили дорогу з візками і покупками.

Співачка хотіла б притягнути його до відповідальності, але не запам’ятала номерні знаки авто.

– На мене спеціально намагався наїхати автомобіль, щоб полякати. Припускаю, що в стані роздратування на пішоходів, які ходять з візками й великими покупками.

Шкода, ми не запам’ятали номера авто. Я б із задоволенням притягла його до відповідальності, – написала Наталія.

Нещодавно Наталія Могилевська виграла парі з фітнес-тренером Анітою Луценко. Згідно з умовами челенджу, співачка мала схуднути на чотири кілограми за три тижні.

В останній момент Наталії вдалося скинути зайву вагу. У разі поразки зірці довелося б голитися наголо.

Фото: Наталія Могилевська

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