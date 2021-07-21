Адвокат з розлучень Марк Голдберг розповів, чому перший шлюб американської співачки Брітні Спірс тривав лише 55 годин. Саме він консультував першого чоловіка та друга дитинства артистки Джейсона Александра.

За словами Голдберга, Джейсон звернувся до нього по допомогу після того, як мати Брітні Спірс Джеймі Лінн Спірс вигнала його з готелю в Лос-Анджелесі, куди він приїхав до артистки.

– Джейсон і Брітні пішли до весільної каплиці та одружилися. Згодом вони повернулися в готельний номер до своїх друзів, щасливі. Наступного ранку вони зателефонували матері Брітні і почалося пекло, – згадує Голдберг.

Він наголосив, що ні співачка, ні її екс-чоловік не хотіли анулювати шлюб, таке рішення було нав’язане матір’ю артистки та керівництвом.

– Це була мати, яка втручається в життя своєї доньки. Вона приїхала до Лас-Вегаса, вигнала Джейсона з номера і купила йому квиток на літак додому, – сказав Марк.

Крім того, в документах про розірвання шлюбу йшлося, що Брітні була не в змозі прийняти рішення вийти заміж. Однак Голдберг зазначив, що це була саме її ідея.

– Наскільки я пам’ятаю, ідея вийти заміж належала Брітні. Джейсон сказав, що вони не пили та не приймали наркотиків, принаймні не були п’яними. Я кілька разів його запитував про це. Вони просто кохали одне одного, – наголосив адвокат.

Марк зазначив, що Брітні Спірс вже тоді контролювали, оскільки вона вчинила так, як їй сказала мати.

– Ця подія мала згубний вплив на життя Брітні. Ця ситуація залишалася зі мною протягом багатьох років, тому що мені шкода Джейсона. Він дуже сподівався, що вони знову будуть разом, але замість цього Спірс продовжила своє життя, кар’єру і знову вийшла заміж, – сказав адвокат.

Брітні та Джейсон узаконили свої стосунки в 2004 році, після довгих років дружби. Через кілька місяців співачка вийшла заміж за американського репера Кевіна Федерлайна, з яким у них народилося двоє синів.

Другий шлюб артистки тривав довше першого, подружжя розлучилося в 2007 році.