Розсікає воду з вогнем в очах: 9-річний син Кіркорова вразив катанням на серфі

9-річний син російського виконавця Філіпа Кіркорова Мартін показав, як він займається серфінгом.

На відео хлопчик впевнено тримається на дошці, ловить пляшку, яку йому кинули з човна, відкриває її, обливається водою і закидає назад.

– Можна дивитися нескінченно на три речі: як горить вогонь, як тече вода і на моїх дітей Аллу-Марію і Мартіна, коли вони розсікають воду з вогнем в очах, – написав Кіркоров.

Також популярний артист зазначив, що напередодні Олімпійських ігор вони ставлять свої особисті рекорди.

– А хто знає, може, поїдемо підтримувати їх на Олімпіаді в майбутньому, враховуючи, що серфінг став офіційним Олімпійським видом спорту, – додав Філіп Кіркоров.

Діти Кіркорова народилися від сурогатної матері. Алла-Вікторія народилася в 2011 році в Маямі, а Мартін-Крістін з’явився на світ у США в 2012 році.