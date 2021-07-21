Український телеведучий Микита Добринін і блогер Даша Квіткова, які нещодавно стали батьками, охрестили сина Лева.

Таїнство Хрещення пара вирішила провести на 8-й день після народження малюка.

Даша і Микита обрали дві пари хрещених батьків: зіркове подружжя блогерів – Аліну Френдій і Петра Заставного, а також стоматолога Анатолія Токаря і його дружину Катерину.

– Сьогодні особливий день, коли сім’я стала ще більшою, – написав Микита Добринін.

Новоспечені батьки на церемонії хрещення з’явилися у темно-синьому одязі. Даша була одягнена у широку сукню, а Микита – у світлі штани і сорочку.

Хрещені батьки Лева для важливої події обрали вбрання у білих тонах.

Таїнство хрещення проходило у вітальні заміського будинку подружжя.

Даша і Микита вирішили не їхати до церкви, тому запросили священника у дім і влаштували традиційну церемонію.

Після цього всі зібралися за столом для того, щоб відсвяткувати радісну подію.

А Микита пригощав кумів фірмовими стравами, які приготував на грилі.

Нагадаємо, що Даша Квіткова і Микита Добринін стали батьками 13 липня. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 ранку, з вагою 3, 7 кг і зростом 56 сантиметрів.

За словами Микити, подружжя взагалі не хвилювалося перед пологами, оскільки кожного дня готувалися до цієї події.

Телеведучий розплакався, коли вперше побачив малюка. Він запевняє, що день народження сина став найщасливішим днем його життя.

Фото: Микита Добринін