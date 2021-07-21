Російська співачка Нюша (справжнє ім’я – Анна Шурочкіна) чекає на народження другої дитини.

Радісну новину зірка повідомила у новому кліпі на пісню Небо знает.

У фінальних кадрах Нюша постала оголеною, демонструючи кругленький живіт. Співачка перебуває на шостому місяці вагітності.

Нюша зазначила, що нова відеоробота Небо знает символізує події, які трапилися у її житті за останні півроку.

– Вийшла дуже чуттєва і незвичайна робота. Кожен глядач знайде в ній щось своє. А мій головний меседж: наше життя складається з етапів, кожен важливий і потрібний по-своєму. Завтра не буде схоже на сьогодні, з новим досвідом приходить і нова відповідальність – саме тому так цікаво йти далі, – написала зірка.

Чутки про вагітність Нюші з’явилися ще весною, проте тоді представники зірки вирішили спростувати цю новину.

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У коментарях шанувальники активно вітають співачку з майбутнім поповненням у родині.

Вітаємо Нюшу і її сім’ю! Шалено подобається пісня, кліп дуже незвичайний, але все розставляє по місцях фінал.

Нюша, щастя тобі і твоїй родині! Але, будь ласка, не зникай через вагітність, молю!

Це шикарний кліп, а фінал просто…

Вітаю з прем’єрою і з найближчим поповненням! Дуже тішуся за тебе.

Нагадаємо, що з 2017 року Нюша перебуває у шлюбі з 41-річним Ігорем Сивовим. Подружжя виховує спільну дочку Симбу, яка з’явилася на світ восени 2018 року.

На особистій сторінці в Instagram зірка активно ділиться подіями з життя доньки. За словами Нюши, дівчинка вже демонструє творчі задатки, тому в майбутньому цілком може піти по її стопах.

Фото: Нюша