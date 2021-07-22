Співачка Maruv, яка народилася і побудувала кар’єру в Україні, стала ведучою російського телеканалу МУЗ-ТВ.

Зірка вестиме хіт-парад Російський чарт, на якому обговорюватиме популярні треки.

Шоу виходить щоп’ятниці, кожного разу на роль ведучої запрошують різних зірок.

Сама Maruv зауважила, що прийняла пропозицію від російського телеканалу, оскільки це потрібно їй для розвитку і різноманітності.

– Для різноманітності і розвитку – потрібно пробувати і можна разочок стати ведучою. Думаю, в такій комунікації з глядачем важливо чітко говорити, стежити за дикцією і артикуляцією. Щодо образу, я люблю незвичайні речі – це як окремий вид мистецтва і мій спосіб самовираження, – прокоментувала Maruv.

Нагадаємо, що попри війну на Сході України, Maruv активно гастролює Росією і співпрацює з російськими зірками.

Більше того, у 2019 році зірка отримала нагороду музичної премії MTV Europe Music Awards як найкраща російська співачка.

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Нещодавно Maruv презентувала кліп Komilfo разом з Філіпом Кіркоровим. Прем’єра пісні відбулася на честь дня народження Кіркорова, якому виповнилося 54 роки.

У ролику Maruv постала в образі сексуальної медсестри із зеленим волоссям.

Фото: Maruv