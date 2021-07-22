Американську акторку Гейден Панеттьєрі помітили у компанії екс-бойфренда Браяна Гікерсона, який відсидів термін у в’язниці за її побиття.

Пара сиділа разом в одному з ресторанів Техасу. За словами Гікерсона, вони намагаються відновити дружні стосунки.

Він додав, що зараз працює над собою та намагається будувати кар’єру.

– У нас з Гейден довга історія разом, тож перший крок в одужанні від аб’юзу – відшкодування збитків. Це саме те, що Гейден досить люб’язно дозволила мені зробити, – сказав Браян.

За даними Page Six, Гейден хоче пробачити бойфренда і рухатися далі. Наразі, вона вже позбулась алкогольної залежності, тому веде тверезий спосіб життя.

Браян Гікерсон повернувся з в’язниці два місяці тому, де відбував покарання за напади на акторку. Його засудили на 45 днів тюремного ув’язнення, однак випустили на свободу через 13 днів.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі переїхала до Лос-Анджелесу у 2018 році після розриву заручин з Володимиром Кличком.

Тоді Гейден закрутила роман з актором і агентом з нерухомості Браяном Гікерсоном. Закохані ніколи не з’являлися разом на світських заходах, проте часто потрапляли в об’єктиви папараці напідпитку.

У травні 2019 року Гікерсон побив Панеттьєрі і був звинувачений у домашньому насиллі. Тоді суд відпустив його під заставу і заборонив наближатися до жінки ближче, ніж 90 метрів.

Ще один напад на Панеттьєрті стався на День Валентина. Після цього вона покинула будинок Гікерсона і розірвала з ним стосунки.