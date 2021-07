Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко потрапила на зйомки культового серіалу Секс і місто та зустріла там Сару Джессіку Паркер.

Зірка разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим відпочиває у Нью-Йорку. Там вона стала очевидцем зйомок продовження серіалу Секс і місто.

Телеведуча зізналася, що з дитинства була фанатом серіалу про чотирьох подруг, а зустріч з Сарою була її мрією.

За словами Регіни, зйомки відбувалися поблизу ресторану Бальтазар, куди її запросив Влад. Подружжя побачило всю команду серіалу на відстані 10 метрів.

– На обід Влад запросив мене в ресторан Бальтазар. Коли ми вийшли з таксі, він звернув мою увагу на машини з кінообладнанням. Я одразу зрозуміла, що Сара десь поруч. Ми смачно пообідали, і я вирушила на пошуки. Через хвилину побачила її, таку красиву і енергійну! І всю команду серіалу, яка стояла на відстані 10 метрів від мене, – емоційно написала Регіна.

Регіна не хотіла заважати знімальному процесу, тому не наважилася підійти до головної героїні заради спільного селфі. Але телеведуча впевнена, що колись ще раз зможе побачити акторку.

А для того, щоб продовжити задоволення від побаченого, Регіна сходила в магазин взуття Сари Джессіки Паркер і купила там нові туфлі.

За словами телеведучої, вони стали символом того, що мрії здійснюються.

Варто зауважити, що Влад вирішив зробити подарунок дружині. Він привіз Регіну в аеропорт і прямо там вручив квитки в Нью-Йорк, оскільки вона про це мріяла.

А потім подружжя “полювало” на акторку. Вони записували в Instagram відео, сподіваючись зробити фото з Сарою або просто зустріти її на вулиці.

Нагадаємо, що зараз у Нью-Йорку тривають зйомки продовження серіалу Секс і місто. Прем’єра проекту під назвою And Just Like That відбудеться на стримінговій платформі HBO Maх.

Події серіалу розгортатимуться через 20 років після закінчення оригінального шоу. До своїх ролей повернуться акторки Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс.

Кім Кеттролл, яка зіграла роль Саманти, відмовилася від участі у серіалі.

Фото: Регіна Тодоренко