Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали нове фото старшого сина Джорджа.

На офіційній сторінці в Instagram герцоги оприлюднили світлину, на якій хлопчик сидить на капоті автомобіля і щиро усміхається. 22 липня принцу виповнилося 8 років.

Джордж одягнений у сині шорти та смугасту помаранчево-синю футболку.

Світлину зробила Кейт Міддлтон. Герцогиня часто фотографує своїх дітей та ділиться знімками у соціальних мережах.

У коментарях підписники вітають принца з днем народження. А дехто зауважив, що Джордж схожий на свого батька Вільяма.

Варто додати, що Вільям і Кейт щороку у день народження Джорджа показують його нове фото. Цьогоріч вони вирішили не порушувати традицію.

Хоча у мережі ширилися чутки, що герцоги Кембриджські вагалися, чи варто ділитися новими знімками своїх дітей.

А все тому, що після публічних виходів з батьками на матчі Євро-2020, хлопчик стикнувся з хвилею глузування. Користувачі насміхалися з емоцій принца після програшу Англії.

Everyone in England right now pic.twitter.com/1176FBgEWx

— The Cambridges (@cambridgecrown) July 11, 2021