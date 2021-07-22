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Валентина Чорна |

Все більше схожий на Вільяма: герцоги Кембриджські показали нове фото принца Джорджа

Кейт Міддлтон і принц вільям з дітьми

Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали нове фото старшого сина Джорджа.

На офіційній сторінці в Instagram герцоги оприлюднили світлину, на якій хлопчик сидить на капоті автомобіля і щиро усміхається. 22 липня принцу виповнилося 8 років.

Джордж одягнений у сині шорти та смугасту помаранчево-синю футболку.

Світлину зробила Кейт Міддлтон. Герцогиня часто фотографує своїх дітей та ділиться знімками у соціальних мережах.

– Виповнюється вісім років, – підписали світлину герцоги Кембриджські.

У коментарях підписники вітають принца з днем народження. А дехто зауважив, що Джордж схожий на свого батька Вільяма.

  • Схожий на Вільяма!
  • Стає схожий на принца Вільяма з кожним днем все більше.
  • Дякуємо, що поділилися фото. Ми любимо принца Джорджа!
  • Він вже такий дорослий!
  • Дякуємо вам велике, що поділилися цим чарівним фото з нами.
  • Принц Джордж завжди був неймовірною дитиною, а тепер він стає чудовим юнаком.

Варто додати, що Вільям і Кейт щороку у день народження Джорджа показують його нове фото. Цьогоріч вони вирішили не порушувати традицію.

Хоча у мережі ширилися чутки, що герцоги Кембриджські вагалися, чи варто ділитися новими знімками своїх дітей.

А все тому, що після публічних виходів з батьками на матчі Євро-2020, хлопчик стикнувся з хвилею глузування. Користувачі насміхалися з емоцій принца після програшу Англії.

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Фото: Getty Images

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