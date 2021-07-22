Як вино: Кетрін Зета-Джонс оголила груди в душі

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс поділилася чорно-білим, відвертим знімком з душу.

Фото вона опублікувала в Instagram.

Актриса позує в кадрі, стоячи боком до об’єктиву. Ба більше, Кетрін оголила і спину, і груди. Фотограф відобразив актрису по пояс.

– Коли я почала приймати душ з макіяжем? Думаю, коли робила це з фотографом, – підписала Кетрін Зета-Джонс свій знімок.

Що пишуть користувачі в коментарях:

Wow wow wow

Одна з найкрасивіших жінок у світі.

Щодо фотографа. Де він. Я думаю, він втратив свідомість.

Топ-5 найкрасивіших жінок світу.

Вау, ти виглядаєш так само, як у фільмах Зорро, абсолютно приголомшливо.

Вона як хороше вино, чим старше вона стає, тим краще виглядає.

Кетрін Зета-Джонс народилася в 1969 році у Великій Британії. Першу роль вона отримала в 1987 році, а вже через шість років актрисі вручили Оскар за Найкращу роль другого плану в мюзиклі Чикаго.

51-річна актриса ще з 2000 року заміжня за колегою Майклом Дугласом. Пара виховує сина Ділана Майкла (2000) і дочку Керіс (2003).