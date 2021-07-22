Як вино: Кетрін Зета-Джонс оголила груди в душі

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс поділилася чорно-білим, відвертим знімком з душу.
Фото вона опублікувала в Instagram.
Актриса позує в кадрі, стоячи боком до об’єктиву. Ба більше, Кетрін оголила і спину, і груди. Фотограф відобразив актрису по пояс.
– Коли я почала приймати душ з макіяжем? Думаю, коли робила це з фотографом, – підписала Кетрін Зета-Джонс свій знімок.
Що пишуть користувачі в коментарях:
- Wow wow wow
- Одна з найкрасивіших жінок у світі.
- Щодо фотографа. Де він. Я думаю, він втратив свідомість.
- Топ-5 найкрасивіших жінок світу.
- Вау, ти виглядаєш так само, як у фільмах Зорро, абсолютно приголомшливо.
- Вона як хороше вино, чим старше вона стає, тим краще виглядає.
Кетрін Зета-Джонс народилася в 1969 році у Великій Британії. Першу роль вона отримала в 1987 році, а вже через шість років актрисі вручили Оскар за Найкращу роль другого плану в мюзиклі Чикаго.
51-річна актриса ще з 2000 року заміжня за колегою Майклом Дугласом. Пара виховує сина Ділана Майкла (2000) і дочку Керіс (2003).