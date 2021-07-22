З чотирма одночасно: екс-порноактриса Чиччоліна проведе шаховий турнір

Відома порноактриса і екс-депутат італійського парламенту Ілона Сталлер, більш відома під своїм сценічним псевдонімом Чиччоліна, вирішила влаштувати показовий сеанс одночасної гри з чотирма провідними шахістами, серед яких не менше двох гросмейстерів, причому один грає на збірну Італії.

Матч відбудеться 25 липня в Перуджі. Доходи від матчу підуть на благодійність і будуть передані культурному центру та музею, розташованого неподалік від Перуджі.

69-річна Чиччоліна навчилася грати в шахи ще в дитинстві. Її вчителем виступив батько, якого вона досить швидко навчилася обігрувати.

Організатор поєдинку називає Чиччоліну великою та агресивною шахісткою.

Чиччоліна просуває мистецтво разом з PornHub

Компанія PornHub вперше вирішила простимулювати не інтимне життя людей, а любов до мистецтва.

Ресурс створив проект Classic Nudes – аудіо- та відеогід по музеях.

У промо нового проекту від PornHub знялася відома порноактриса і депутат італійського парламенту Чиччоліна. 69-річну актрису навіть зобразили у стилі картини Сандро Боттічеллі Народження Венери.

Фото: Cicciolina Ilona Staller