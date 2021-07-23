Фазана розпатрали? Каменських показала кардинально інший образ у пір’ї

Співачка Настя Каменських опублікувала знімок, на якому постала в образі жінки-яструба.
34-річна співачка одягла перуку зі світлого волосся і вбралася в шкіряне міні з пір’ям.
– Обожнюю експериментувати. Один з моїх улюблених образів, – підписала фото Каменських.
Багатьом користувачам дуже сподобався образ артистки, і вони закидали її компліментами. Не обійшлося без консервативних коментаторів. Однак було багато і тих, хто вирішив пожартувати над Каменських.
Що пишуть користувачі:
- Ти інша! Ти красива, а тут старше виглядаєш, ні ні ні
- Фазана розпатрали.
- Ти прекрасна!
- Дуже круто. Зовсім інша, але як і раніше красуня.
- Головне, щоб це не були експерименти над моєю нервовою системою.
- Дуже красива.
- Не схожа на себе.
- Шопопало.
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