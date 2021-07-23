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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Фазана розпатрали? Каменських показала кардинально інший образ у пір’ї

Фазана розпатрали? Каменських показала кардинально інший образ у пір’ї

Співачка Настя Каменських опублікувала знімок, на якому постала в образі жінки-яструба.

34-річна співачка одягла перуку зі світлого волосся і вбралася в шкіряне міні з пір’ям.

– Обожнюю експериментувати. Один з моїх улюблених образів, – підписала фото Каменських.

Багатьом користувачам дуже сподобався образ артистки, і вони закидали її компліментами. Не обійшлося без консервативних коментаторів. Однак було багато і тих, хто вирішив пожартувати над Каменських.

Що пишуть користувачі:

  • Ти інша! Ти красива, а тут старше виглядаєш, ні ні ні
  • Фазана розпатрали.
  • Ти прекрасна!
  • Дуже круто. Зовсім інша, але як і раніше красуня.
  • Головне, щоб це не були експерименти над моєю нервовою системою.
  • Дуже красива.
  • Не схожа на себе.
  • Шопопало.

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