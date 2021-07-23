Батько Меган Маркл Томас сказав, що хоче побачити своїх онуків – Арчі та Лілі. З цим проханням він готовий звернутися до суду.

Чоловік зазначив, що діти не повинні відповідати за помилки своїх батьків.

– Арчі та Лілі – маленькі діти. Вони не політики, не пішаки і не частина гри. Вони королівські особи та мають ті самі права, що й будь-які інші члени королівської родини, – сказав Томас.

Він наголосив, що подасть до суду Каліфорнії найближчим часом, оскільки хоче побачити своїх онуків.

Томас також додав, що буде радий бачити у себе в будинку на Тихому океані членів королівської сім’ї, особливо бабусю його зятя, принца Гаррі – королеву Єлизавету II.

– Звичайно, вони можуть відвідати мій будинок у будь-який час, – наголосив він.

Крім того, Маркл розкритикував ідею принца Гаррі випустити мемуари в 2022 році.

– Після трьох сеансів із психіатрами та інтерв’ю з Опрою Вінфрі йому більше нічого сказати, – зазначив Томас.

Стосунки між Томасом і Меган остаточно зіпсувалися три роки тому. Тоді чоловік давав необережні інтерв’ю та передав ЗМІ особистого листа своєї доньки. Також він заявив, що не схвалює розрив Меган і Гаррі з королівською родиною.

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Фото: скрін з інтерв’ю Томаса Маркла

Джерело: Foxnews