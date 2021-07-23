Американський актор Томмі Дорфман зробив камінг-аут, повідомивши, що вважає себе трансгендерною жінкою.

Зірка серіалу 13 причин чому сказала, що рада представитися тією жінкою, якою є сьогодні. Дорфман поділилася серією фото, на яких постала в сукнях.

– Мої займенники – вона, її. Я особливо вдячна кожному трансгендеру, який пройшов цей шлях, зламав перепони та ризикнув життям, щоб жити по-справжньому. Дякую всім транс-жінкам, які показали мені, хто я, як жити та приймати себе, – написала 29-річна Томмі.

Також Дорфман висловила подяку своїй команді, яка завжди підтримувала її.

Крім того, в інтерв’ю американському виданню Time Томмі розповіла, що ідентифікує себе як жінку вже рік. Імені змінювати не збирається, оскільки воно дісталося їй від покійного родича.

Також зірка зазначила, що раніше боялася говорити на цю тему. Однак після медичного переходу відчула себе справжньою жінкою.

Шанувальники підтримали Дорфман в її рішенні зробити камінг-аут.

Це приголомшливо.

Ти виглядаєш надзвичайно.

Ти надихаєш. Твоя жіночність сяє.

Пишаюся тобою і тим, що тебе знаю, – пишуть користувачі мережі.

Фото: Томмі Дорфман