Український блогер-мільйонник Софія Стужук травмувала ногу. Їй на допомогу прийшов учасник Холостячки Андрій Шатирко.

22 липня Стужук і Шатирко планували провести спільний прямий ефір в Instagram, який зірвався через отриману травму ноги блогера.

Софія поділилася відео з лікарні. У кадрі вона постала в бондажі та з ціпком у руках.

Попри те, що трапилося, Шатирко та Стужук продовжували жартувати та шукати в усьому позитив.

– У мене тепер новий стиль як мінімум на два тижні, – сказала блогер.

Андрій зазначив, що все ідеально. Особливо те, що ціпок синього кольору.

Відомо, що блогер травмувала ногу під час тренування, порвавши зв’язки, які утримують колінну чашечку.

– Була в шоці від хрускоту перш за все, від виду та від болю. Зірвала ефір Андрію в не дуже адекватному стані, тому що сильно злякалася та не розуміла, що відбувається, але знала, що мені терміново потрібна допомога, – розповіла Стужук.

Софія Стужук і Андрій Шатирко перебувають у дуже теплих стосунках. За їхніми словами, в них немає роману – вони просто хороші друзі, які діляться таємницями одне з одним і проводять багато часу разом.

За словами Соні, вони з Андрієм ще спочатку домовилися про те, що він не хоче з нею стосунків, оскільки в нього інший типаж жінок.

Крім того, згодом Стужук показала молодого чоловіка, який їй симпатичний. Він живе в Нідерландах і навіть приїжджав до неї зі своїми друзями.

Фото: Софія Стужук