Український блогер Даша Квіткова оприлюднила зворушливе відео, в якому показала кадри з пологів і момент народження сина Лева.
У чорно-білому ролику можна побачити, як на світ з’явився первісток Даші Квіткової і Микити Добриніна.
На початку відео вагітна Даша плаває у воді, а потім картинка змінюється кадрами з пологового будинку.
Микита ніжно погладжує і цілує вагітний живіт дружини перед пологами.
Подружжя дивиться на годинник і перебуває в очікування сина. Коли Даша виринає з води, на світ з’являється малюк Лев.
У цей момент щасливі батьки не можуть стримати емоції і сльози. Микита плаче, а новонародженого лікарі кладуть на груди матері.
– На світ з’явилася наша найкраща людина. Наш подарунок, наша душа і наш Всесвіт! – зворушливо написала Даша.
У коментарях підписники висловлюють свій захват від відео. Дехто зізнався, що після перегляду також розчулився.
Менше ніж за годину ролик зібрав понад 300 тис переглядів.
- Як же це зворушливо!
- Неймовірно!
- Це відео може бути якимось соціальним роликом, дуже красиво.
- Коли Микита сплакнув – я теж не втрималася, це дуже зворушливо.
- Найзворушливіше відео, яке я бачила, за останній час.
- Яке відео! Аж мурахи по шкірі!
- Вааау. До мурах!
Нагадаємо, що Даша Квіткова і Микита Добринін стали батьками 13 липня. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 ранку, з вагою 3, 7 кг і зростом 56 сантиметрів.
За словами Микити, подружжя взагалі не хвилювалося перед пологами, оскільки кожного дня готувалися до цієї події.
На восьмий день після народження малюка Микита і Даша охрестили сина Лева. Вони обрали дві пари хрещених батьків: зіркове подружжя блогерів – Аліну Френдій і Петра Заставного, а також стоматолога Анатолія Токаря і його дружину Катерину.
Фото: Даша Квіткова