Український блогер Даша Квіткова оприлюднила зворушливе відео, в якому показала кадри з пологів і момент народження сина Лева.

У чорно-білому ролику можна побачити, як на світ з’явився первісток Даші Квіткової і Микити Добриніна.

На початку відео вагітна Даша плаває у воді, а потім картинка змінюється кадрами з пологового будинку.

Микита ніжно погладжує і цілує вагітний живіт дружини перед пологами.

Подружжя дивиться на годинник і перебуває в очікування сина. Коли Даша виринає з води, на світ з’являється малюк Лев.

У цей момент щасливі батьки не можуть стримати емоції і сльози. Микита плаче, а новонародженого лікарі кладуть на груди матері.

– На світ з’явилася наша найкраща людина. Наш подарунок, наша душа і наш Всесвіт! – зворушливо написала Даша.

У коментарях підписники висловлюють свій захват від відео. Дехто зізнався, що після перегляду також розчулився.

Менше ніж за годину ролик зібрав понад 300 тис переглядів.

Як же це зворушливо!

Неймовірно!

Це відео може бути якимось соціальним роликом, дуже красиво.

Коли Микита сплакнув – я теж не втрималася, це дуже зворушливо.

Найзворушливіше відео, яке я бачила, за останній час.

Яке відео! Аж мурахи по шкірі!

Вааау. До мурах!

Нагадаємо, що Даша Квіткова і Микита Добринін стали батьками 13 липня. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 ранку, з вагою 3, 7 кг і зростом 56 сантиметрів.

За словами Микити, подружжя взагалі не хвилювалося перед пологами, оскільки кожного дня готувалися до цієї події.

На восьмий день після народження малюка Микита і Даша охрестили сина Лева. Вони обрали дві пари хрещених батьків: зіркове подружжя блогерів – Аліну Френдій і Петра Заставного, а також стоматолога Анатолія Токаря і його дружину Катерину.

Фото: Даша Квіткова