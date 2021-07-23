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Валентина Чорна |

Наш подарунок і душа: Квіткова показала зворушливе відео з пологів

Даша Квіткова і Микита Добринін

Український блогер Даша Квіткова оприлюднила зворушливе відео, в якому показала кадри з пологів і момент народження сина Лева.

У чорно-білому ролику можна побачити, як на світ з’явився первісток Даші Квіткової і Микити Добриніна.

На початку відео вагітна Даша плаває у воді, а потім картинка змінюється кадрами з пологового будинку.

Микита ніжно погладжує і цілує вагітний живіт дружини перед пологами.

Подружжя дивиться на годинник і перебуває в очікування сина. Коли Даша виринає з води, на світ з’являється малюк Лев.

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У цей момент щасливі батьки не можуть стримати емоції і сльози. Микита плаче, а новонародженого лікарі кладуть на груди матері.

– На світ з’явилася наша найкраща людина. Наш подарунок, наша душа і наш Всесвіт! – зворушливо написала Даша.

У коментарях підписники висловлюють свій захват від відео. Дехто зізнався, що після перегляду також розчулився.

Менше ніж за годину ролик зібрав понад 300 тис переглядів.

  • Як же це зворушливо!
  • Неймовірно!
  • Це відео може бути якимось соціальним роликом, дуже красиво.
  • Коли Микита сплакнув – я теж не втрималася, це дуже зворушливо.
  • Найзворушливіше відео, яке я бачила, за останній час.
  • Яке відео! Аж мурахи по шкірі!
  • Вааау. До мурах!

Нагадаємо, що Даша Квіткова і Микита Добринін стали батьками 13 липня. Хлопчик з’явився на світ о 9.51 ранку, з вагою 3, 7 кг і зростом 56 сантиметрів.

За словами Микити, подружжя взагалі не хвилювалося перед пологами, оскільки кожного дня готувалися до цієї події.

На восьмий день після народження малюка Микита і Даша охрестили сина Лева. Вони обрали дві пари хрещених батьків: зіркове подружжя блогерів – Аліну Френдій і Петра Заставного, а також стоматолога Анатолія Токаря і його дружину Катерину.

Фото: Даша Квіткова

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