Репера Кріса Ву звинуватили у зґвалтуванні на вечірці, але дівчина виявилася непричетною

Днями китайський актор і репер Кріс Ву потрапив у гучний секс-скандал, в результаті якого з ним навіть розірвали рекламні контракти кілька компаній, зокрема Porsche.

Однак після розслідування поліції історія повернулася зовсім в інше русло.

Все почалося з того, що 19-річна студентка Ду Мейчжу висунула звинувачення проти Кріса. Мовляв, на одній з вечірок у його домі він її напоїв та зґвалтував. Також вона у своїх постах писала, що таких жертв, як вона, було щонайменше сім.

Однак у звіті поліції йшлося, що Ду рекламувала свою історію, написану з товаришем, щоб підвищити свою популярність в інтернеті. Наступні пости Ду з ще більш жахливими подробицями справді публікувала вона, але писав їх чоловік, який хотів отримати вигоду з ситуації.

Потім дівчина заявила, що їй надіслали гроші для врегулювання. Тим часом мати репера Ву повідомила поліції Пекіна, що Ду намагалася їх шантажувати. Вона сказала, що в розпачі надіслала гроші дівчині.

Однак у цій ситуації ні дівчина, ні артист не були винними. Офіційне розслідування засвідчило, що фінансові операції та плутанина були організовані стороннім шахраєм: 23-річним чоловіком із середньою освітою з міста Наньтун, провінція Цзянсу. Спершу він видавав себе за одну із імовірних жертв Ву, потім за саму Ду, а потім за адвоката Ву у спробі скористатися вірусною ситуацією і вимагати гроші з обох сторін.

У поліції заявили, що заарештували підозрюваного, який вже зізнався в шахрайстві.