Американська співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек з’явилися разом на вечірці акторки Ліа Реміні.

Самі артисти не поспішають афішувати свої стосунки, проте не сильно їх і приховують. Адже вже не раз Дженніфер і Бен потрапляли в об’єктиви папараці не тільки гуляючи та тримаючись за руки, а й цілуючись.

Так, в Instagram Ліа Реміні опублікувала відеоролик із знімків зі свого дня народження, святкування якого було в червні. На одному з чорно-білих кадрів всі троє позують разом – Бен ніжно обіймає Дженніфер.

Лопес і Аффлек вже будували стосунки в далекому 2002 році. Тоді пара була разом два роки – в 2004 вони розлучилися. Крім того, тоді закохані були навіть заручені, а шанувальники придумали їхній парі прізвисько – Бенніфер.

І ось, через 17 років, їх знову побачили разом. Варто зазначити, в ЗМІ писали про те, що Аффлек планує вдруге освідчитися Лопес на її день народження – 24 липня.

До цього Дженніфер зустрічалася з бейсболістом Алексом Родрігесом понад чотирьох років. Вони навіть планували весілля, проте розлучилися. Можлива причина – чутки про зради Родрігеса.

Крім того, Дженніфер навіть хотіла укласти шлюбний контракт, який передбачав би штраф за невірність.