Відмовлюся від сукні чи туфель, але куплю пісню: Аліна Гросу про особисте та кар’єру

Популярна співачка Аліна Гросу розповіла, що скоріше зароблені гроші витратить на пісню, а не на сукню чи туфлі.

Про це вона заявила у в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у великому місті на ICTV.

Також артистка зізналася, що її найскладніший період у кар’єрі був з 13 до 20 років.

– З 13 до 20 років. Це такий період, коли тобі співати про сонечко, зайчиків, бджілки трішки не те, – заявила Гросу.

За її словами, її найдорожчий кліп коштував близько $40 тис.

Артистка поділилася, що свій перший гонорар вона заробила ще у три роки.

– Я співала в ресторані, просто пісні повторювала, і якийсь чоловік підійшов і дав мені 40 грн, – розповіла Аліна Гросу.

Тоді зароблені гроші вона витратила на касети з мультфільмами.

Як зізнається Гросу, перший шлюб навчив її кулінарії та розуму. Крім того, вона задумується про материнство. За словами Гросу, їй хотілося б стати мамою до 30 років.