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Абрамова Юлія |

Анджеліна Джолі здобула перемогу в судовому процесі про розлучення та піклування над дітьми

Анджеліна Джолі

Актриса Анджеліна Джолі домоглася дискваліфікації судді, який вів її з Бредом Піттом судову справу, і виніс остаточне рішення у травні 2021 року.

Приводом для дискваліфікації стали ділові відносини судді з адвокатами колишнього чоловіка Джолі Бреда Пітта. Інформацію оприлюднили вже після винесення рішення у справі. Тож, Джолі поставила під сумнів неупередженість судді. Ба більше, вона розкритикувала рішення судді про те, щоби не слухати на засіданні її з Піттом неповнолітніх дітей.

– Етичне порушення судді Одеркірка, що розглядається разом з розкритою інформацією про його незалежні професійні зв’язки з адвокатом Пітта, може бути зареєстровано в адміністративній структурі людини, завідомі про всі факти, розумні сумніви щодо судів. Потрібна дискваліфікація, – постановив суд.

 

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Допис, поширений ExtraTV (@extratv)

– Анджеліна Джолі щойно здобула перемогу в розлученні та піклуванні з #BradPitt. Суддя, який виніс рішення на користь Бреда, був дискваліфікований, згідно з новими судовими документами, – зазначає extratv.

Пітт збирається оскаржити рішення суду.

Судова тяжба про опіку над 17-річною Пакс, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло і 13-річними близнюками Вів’єн і Ноксом швидше за все продовжиться.

Пітт і Джолі розлучилися п’ять років тому. Дотепер вони не можуть порозумітися щодо виховання дітей.

Актриса наполягає на тому, що вона повинна бути єдиним опікуном. Актор домагається спільної опіки над спадкоємцями.

Пара прожила разом 12 років. Однак відносини вони оформили офіційно лише через 10 років спільного життя. А за два роки в шлюбі заявили про розлучення.

Подружжя не домовилися щодо виховання дітей.

Джерела: Page Six, extratv

Фото: Getty Images

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