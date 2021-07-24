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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Абрамова Юлія |

Брітні Спірс оголилася на знак протесту і рішучих намірів

Брітні Спірс оголилася на знак протесту і рішучих намірів

Брітні Спірс продовжує боротися за право на самостійність.

Із 2008 року опікунство над співачкою отримав її батько Джеймс Спірс, який дотепер не дозволяє зірці почувати себе вільною.

Тож, 39-річна поп-принцеса заявляє про свою свободу у соцмережі. Її нове фото в Instagram доводить це.

Зірка постала перед користувачами соцмережі лише в джинсових шортах, прикривши руками оголені груди.

 

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Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

– Упс! Вона зробила це знову, – написав шанувальник Брітні, згадавши хіт співачки Oops! … I Did It Again.

Фанати розцінили жест співачки, як помсту батькові Спірс і новий спосіб артистки висловити протест.

За п’ять годин публікація набрала понад 1,5 млн лайків і майже 55 тис. коментарів.

Вони впевнені, що Брітні почуває себе прекрасно і готова боротися з батьком до кінця.

Брітні Спірс неодноразово програвала суд батькові, але маючи підтримку мільйонів фанатів, які організували рух із її звільнення #freebritney, зірке не здається.

Вона активно веде соцмережі, надаючи шанувальникам таємні знаки про свої самопочуття або прохання про допомогу.

Фото: Dreamstime

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