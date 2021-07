Брітні Спірс продовжує боротися за право на самостійність.

Із 2008 року опікунство над співачкою отримав її батько Джеймс Спірс, який дотепер не дозволяє зірці почувати себе вільною.

Тож, 39-річна поп-принцеса заявляє про свою свободу у соцмережі. Її нове фото в Instagram доводить це.

Зірка постала перед користувачами соцмережі лише в джинсових шортах, прикривши руками оголені груди.

– Упс! Вона зробила це знову, – написав шанувальник Брітні, згадавши хіт співачки Oops! … I Did It Again.