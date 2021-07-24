Брітні Спірс продовжує боротися за право на самостійність.

Із 2008 року опікунство над співачкою отримав її батько Джеймс Спірс, який дотепер не дозволяє зірці почувати себе вільною.

Тож, 39-річна поп-принцеса заявляє про свою свободу у соцмережі. Її нове фото в Instagram доводить це.

Зірка постала перед користувачами соцмережі лише в джинсових шортах, прикривши руками оголені груди.

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– Упс! Вона зробила це знову, – написав шанувальник Брітні, згадавши хіт співачки Oops! … I Did It Again.

Фанати розцінили жест співачки, як помсту батькові Спірс і новий спосіб артистки висловити протест.

За п’ять годин публікація набрала понад 1,5 млн лайків і майже 55 тис. коментарів.

Вони впевнені, що Брітні почуває себе прекрасно і готова боротися з батьком до кінця.

Брітні Спірс неодноразово програвала суд батькові, але маючи підтримку мільйонів фанатів, які організували рух із її звільнення #freebritney, зірке не здається.

Вона активно веде соцмережі, надаючи шанувальникам таємні знаки про свої самопочуття або прохання про допомогу.