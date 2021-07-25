Музичний продюсер Олексій Мускатін, який працював з гуртами Ласкавый май та Машина времени, помер після тривалої хвороби.

Про це повідомив його колишній колега, друг та продюсер Андрій Разін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин “Ласковый Май” (@razin_andrei_lm)

– На 60-му році життя пішов з життя чудовий мій друг, один з найперших, хто протягнув мені руку допомоги після того, як я працював у гурті Мираж директором, Льоша Мускатін. Ми, артисти, намагалися йому допомогти, але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою та забрала у нас Олексія, – поділився друг продюсера.

Він висловив щирі співчуття рідним та близьким Мускатіна. За його словами, продюсера завжди пам’ятатимуть, оскільки завдяки йому створили групу Ласковый май.

Відомо, що Олексій Мускатін довгий час лікувався у клініці. Йому зробили пересадку кісткового мозку.

Донора шукали довгий час. Приблизно вісім тижнів тому його знайшли, після чого музичного продюсера почали готувати до операції.

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Фото: Олексій Мускатін