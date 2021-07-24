Американська акторка, співачка та танцівниця Дженніфер Лопес святкує свій день народження. Зірці виповнилося 52 роки.

Обличчя, фігура, пластика – у цієї жінки бездоганно все. Недивно, чому біля неї завжди були та є чоловіки, яких вона зводить із розуму.

Зірка була одружена із простим офіціантом, за день скасувала весілля з актором, а також розірвала тривалі стосунки із відомим бейсболістом. Про найгучніші романи Дженніфер Лопес читайте на Фактах ICTV.

Дженніфер Лопес і Охані Ноа

У 28 років Дженніфер вперше вийшла заміж – за офіціанта Охані Ноа. Закохані узаконили свої стосунки в 1997 році, проте у 1998-му вони вже розлучилися.

Незважаючи на недовгий шлюб, екс-подружжя тривалий час залишалося друзями – Охані був адміністратором у ресторані Джей Ло. Звідки згодом співачка його звільнила.

Опісля хлопець вирішив підзаробити та вимагав від Лопес заплатити $5 млн – інакше він продасть мемуари про їхнє спільне життя або ж оприлюднить інтимне відео.

Все закінчилося тим, що він отримав позов від юристів виконавиці та заборону на публікацію особистої інформації.

Дженніфер Лопес і Шон Комбс

Під час стосунків із Джей Ло репер Шон Комбс був відомий як Пі Дідді.

Можна сказати, що це один із найбільш небезпечних романів виконавиці. Так, у 1999 році в одному з нічних клубів сталася перестрілка між її бойфрендом та іншими учасниками.

Лопес звинувачували як спільницю, однак адвокату вдалося довести зворотне. Шон також вчинив, як джентльмен, заявивши, що дівчина до події ніякого стосунку не має.

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні

Джей Ло прожила в шлюбі зі співаком Марком Ентоні сім років – з 2004 по 2011 рік. У 2008 році у пари народилася двійня – хлопчик і дівчинка.

Здавалося б, ідеальні стосунки. Однак у 2011 році подружжя подало на розлучення, заявивши, що таке рішення їм далося важко.

Варто зазначити, що закохані одружилися через тиждень після того, як Марк розлучився зі своєю попередньою дружиною.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Лопес знайома із бейсболістом Родрігесом ще з 2005 року, проте романтична історія між ними почалася тільки в 2017-му. Це був бурхливий роман, який зазнав краху зовсім нещодавно.

У 2019 році Алекс запропонував Дженніфер вийти за нього заміж. Ще навесні 2021 року пара планувала свою весільну церемонію. Можлива причина розставання – чутки про зради бейсболіста.

Крім того, Джей Ло наполягала на шлюбному контракті, який передбачав штраф за невірність.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Ось що означає – від долі не втечеш. Ці двоє зустрічалися ще у 2002 році, та навіть збиралися одружитися 14 вересня 2003 року. Весільна церемонія не відбулася, закохані скасували її за день до заходу.

Пара так подобалася фанатам, що вони придумали їй прізвисько – Бенніфер.

Однак через 17 років шляхи співачки й актора знову зійшлися. Папараці всюди ловлять їх під час поцілунків.

Кажуть, що двічі в одну річку не ввійдеш, але, можливо, у цих двох вийде. Як пишуть ЗМІ, Бен Аффлек планує зробити повторну пропозицію Дженніфер саме у день її народження.