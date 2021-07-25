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Юлія Захарченко |

Актор Андрій Федінчик влаштував бійку на вулиці серед ночі

Актор Андрій Федінчик влаштував бійку на вулиці серед ночі

Чоловік української акторки театру, кіно та дубляжу Наталки Денисенко Андрій Федінчик влаштував бійку серед ночі на вулиці в Києві.

За даними Telegram-каналу Київ Оперативний, який опублікував відео бійки, у центрі столиці український актор їхав зигзагами на електросамокаті.

Однак його дії не сподобалися водіям, оскільки чоловік міг потрапити під машину, тож вони почали сигналити йому.

Федінчик відреагував на це агресивно – він підбіг до одного транспортного засобу та почав витягувати чоловіка, який перебував за кермом, через вікно. Водій натомість бризнув йому в обличчя газовим балончиком.

Після цього український актор з голим торсом почав провокувати конфлікт далі та хотів влаштувати бійку. Федінчик все ж вдарив чоловіка, проте його швидко вгамували.

У повідомленні Київ Оперативний йдеться, що чоловіка обурило, що йому почали сигналити. Врешті Федінчика притиснули до асфальту, щоб заспокоїти, але він вирвався та бився головою.

Заплакана Наталка Денисенко вранці вийшла у Stories на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Українська акторка не розповіла про інцидент, проте зазначила, у неї особисто – все добре.

За словами Денисенко, вона ніколи не думала, що таке може статися у її житті. Занепокоєні підписники почали запитувати у зірки у коментарях про те, що в неї сталося, але вона не захотіла розповідати. Водночас Федінчик наразі не виходив на зв’язок зі своїми фанатами.

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Джерело: Київ Оперативний

Фото: УНІАН

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