Чоловік української акторки театру, кіно та дубляжу Наталки Денисенко Андрій Федінчик влаштував бійку серед ночі на вулиці в Києві.

За даними Telegram-каналу Київ Оперативний, який опублікував відео бійки, у центрі столиці український актор їхав зигзагами на електросамокаті.

Однак його дії не сподобалися водіям, оскільки чоловік міг потрапити під машину, тож вони почали сигналити йому.

Федінчик відреагував на це агресивно – він підбіг до одного транспортного засобу та почав витягувати чоловіка, який перебував за кермом, через вікно. Водій натомість бризнув йому в обличчя газовим балончиком.

Після цього український актор з голим торсом почав провокувати конфлікт далі та хотів влаштувати бійку. Федінчик все ж вдарив чоловіка, проте його швидко вгамували.

У повідомленні Київ Оперативний йдеться, що чоловіка обурило, що йому почали сигналити. Врешті Федінчика притиснули до асфальту, щоб заспокоїти, але він вирвався та бився головою.

Заплакана Наталка Денисенко вранці вийшла у Stories на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Українська акторка не розповіла про інцидент, проте зазначила, у неї особисто – все добре.

За словами Денисенко, вона ніколи не думала, що таке може статися у її житті. Занепокоєні підписники почали запитувати у зірки у коментарях про те, що в неї сталося, але вона не захотіла розповідати. Водночас Федінчик наразі не виходив на зв’язок зі своїми фанатами.