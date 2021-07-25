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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Абрамова Юлія |

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову разом – зірки палко цілувалися на Дні народження Ло

Дженнифер Лопес

Дженніфер Лопес поділилася романтичними фото з Беном Аффлеком у свій 52-й день народження.

Джей Ло відсвяткувала іменини на яхті, звідки виклала в Instagram кілька фото та відео в купальнику.

 

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Дженніфер Лопес і Бена Аффлека неодноразово бачили разом у ресторанах. Вони цілувалися в машині і на прогулянці в Хемптоні.

Пара не ховалася від папараці. Але поки офіційного підтвердження романтичних стосунків не було. Але святкування Дня народження Ло довело, що романтика знову повернулася у стосунки зірок.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову разом – зірки палко цілувалися на Дні народження Ло

24 липня Джей Ло поділилася фото з Беном Аффлеком. Але воно не стало головним у її сторіс. На перших трьох зірка позує в купальнику, і лише на четвертому нарешті з’являється Аффлек.

Фото: Instagram Jennifer Lopez

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