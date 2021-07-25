Зірки, які прославляють Україну в світі

Нерідко імена українських артистів звучать за кордоном. На їхні виступи чекають у всіх куточках світу, вони знімаються в голлівудських фільмах і з’являються в іноземних шоу. А головне – пам’ятають про своє походження та пишаються ним.

До великої радості, в Україні вистачає талановитих людей, завдяки яким нашу культуру та творчість знають усюди.

Факти ICTV зібрали топ зірок, які прославляють Україну в усьому світі.

Настя Каменських (NK)

Українська співачка, яка підкорює слухачів по всьому світу, не тільки записуючи треки з іноземними зірками, а й випускаючи сольні альбоми кількома мовами.

Варто окремо виділити успіх Каменських у Латинській Америці. Її перший англо-іспаномовний сингл Peligroso протримався в музичному чарті Billboard два місяці.

Також Настя знялася в мексиканському фешн-шоу Cuídate de la Cámara. А її пісня Elefante потрапила в світовій чарт Shazam Global.

Де б Каменських не давала концерти, її зали завжди переповнені людьми, а квитки розкуплені заздалегідь.

Alyona Alyona

Прорив в українській реп-індустрії. Тексти пісень Alyona Alyona студенти вивчають у Кембриджському університеті – трек Якби я була не я увійшов у навчальний план курсу SL9.

Варто зазначити, що творчий шлях реп-виконавиці почався нещодавно, але вона вже встигла побувати на обкладинці американського глянцевого журналу Vogue й отримати міжнародну премію Anchor Award.

Крім того, американська газета New York Times внесла співачку в Топ-15 артистів Європи, на яких потрібно звернути увагу.

Go-A

Без сумніву, успіх гурту Go-A принесла участь у Євробаченні 2021, на якому вони представляли Україну.

Музичний колектив посів п’яте місце, однак одержав друге в глядацькому голосуванні, отримавши 267 балів.

Згодом у світі фанатіли від конкурсної композиції Шум, знімаючи на неї відео в TikTok.

Крім того, пісня Шум потрапила в список найкращих світових хітів iTunes, стала першою україномовною композицією, яка потрапила до чарту Billboard, а також у рейтинг топ-50 пісень у США.

Вєрка Сердючка

Сценічний образ творчості Андрія Данилка відомий в усьому світі досить давно. Вєрка настільки полюбилася аудиторії, що її образ нерідко використовують численні двійники.

Після другого місця Сердючки на Євробаченні 2007, їй запропонували роль у Голлівуді. Українська зірка зіграла в екшн-комедії Шпигун разом зі світовими акторами – Джейсоном Стетхемом, Джудом Лоу та Мелісою Маккарті.

Більш того, Вєрка Сердючка настільки полюбилася Європі, що її запросили виступити на Євробаченні 2019. У гранд-фіналі конкурсу в Тель-Авіві Сердючка виконала пісню Нетти Барзілай Toy.

Тіна Кароль

Народна та заслужена артистка України відома далеко за межами нашої країни. Її роман зі сценою триває вже понад 16 років.

Тіна Кароль стала лауреатом конкурсу Нова хвиля 2005, а згодом із піснею Show me your love гідно представляла Україну на Євробаченні 2006.

На міжнародному кінофестивалі SFAAF у 2019 році Тіна Кароль отримала нагороду як найкраща акторка в короткометражці.

Зараз співачка активно гастролює Америкою, Німеччиною, Азербайджаном. Не так давно Кароль записала трек з американським репером і продюсером Snoop Dogg.

Має нагороди за внесок у розвиток національної індустрії, а також особливі досягнення у музиці.

Антитіла

У репертуарі гурту Антитіла є пісні трьома мовами. Музичний колектив у 2010 році представляв Україну на європейському фестивалі Сігет у Будапешті. А в 2016 вони стали хедлайнерами заходу Bloor West Village в Торонто.

Директор, клавішник і аранжувальник гурту Сергій Вусик став автором саундтреку до україно-нігерійського фільму Легка, як пір’їнка, прем’єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі.

Особливу популярність гурт має в Польщі. Зокрема пісні Tańcz і Samotnik.

Kazka

Перший україномовний гурт, який потрапив у світовій чарт Shazam, а також рекордсмен серед зірок нашої країни за переглядами в YouTube – 379 млн.

Треки колективу очолювали музичні рейтинги в Україні, Латвії, Казахстані, Вірменії, Росії, Болгарії, Узбекистані, Колумбії та в багатьох інших країнах. А пісня Плакала прозвучала в ефірі 25 країн світу та стала хітом номер один.

Джамала

У 2009 році Джамала перемогла на міжнародному конкурсі Нова хвиля в Юрмалі, а вже у 2016 році підкорила Європу та стала переможцем Євробачення. Її конкурсний трек 1944 вразив не тільки глядачів, а й суддів.

Джамалу нагородили премією Eurostory Awards 2016 за найкращий рядок у пісні для Євробачення. Крім того, вона отримала премію Marcel Bezencon Award у номінації Мистецький приз.

У 2020 році Джамала знялася у фільмі Netflix про Євробачення разом із Віллом Ферреллом, Пірсом Броснаном і Демі Ловато. Знімання відбувалися в замку Небуорте-хаус в англійському графстві Гартфордшир. Саме тут свого часу знімали епізоди фільмів Гаррі Поттер і Кубок Вогню, а також Король говорить.

Бумбокс

Гурт користується попитом серед іноземних слухачів, оскільки до початку пандемії Бумбокс багато гастролювали світом – США, Європа, Канада.

Також музичний колектив записував свої альбоми на провідних зарубіжних студіях, де працювали Nick Cave, Radiohead і Rammstein. Також у них є спільний трек з українсько-американським гуртом The Gitas.

The Hardkiss

Уперше почувши треки цього гурту, можна подумати, що їх виконують зарубіжні зірки. Вокал, енергія, музика, індивідуальність і якась особливість – все це дозволяє колективу підкорювати не лише український ринок, а й іноземний.

Гурт брав участь у французькому фестивалі Midem, а також виступав на одній сцені з The Prodigy, Enigma, Deftones і Мериліном Менсоном. The Hardkiss також пропонували заспівати на розігріві у Placebo, однак колектив відмовився.

The Hardkiss одні з небагатьох артистів, хто намагається популяризувати все українське. Попри те, що в репертуарі гурту безліч пісень англійською мовою, вони всіляко намагаються додати їм українськості.

ДахаБраха

Музика етно-гурту ДахаБраха звучала не тільки в рекламі бренду Девіда Бекхема House 99, а й у Голлівуді.

Їхня пісня Шо з-під дуба стала саундтреком до американського серіалу Фарго. Також їхні композиції можна почути в канадському фільмі Гіркі жнива та в телесеріалі Дістати коротуна.

ДахаБраха – гість різних іноземних фестивалів. За плечима колективу виступи в США, Данії, Словаччині, Австралії та Угорщині, а також участь у передачі Later… with Jools Holland на ВВС.

Onuka

Дебютний альбом гурту Onuka активно продавався в Японії, поступившись місцем лише Україні.

У 2017 році гурт запросили виступити в фіналі Євробачення як гостя – варто зазначити, що така честь випадає не всім. Після цього про колектив заговорив практично весь світ – альбоми почали скуповувати в США, Англії, Аргентині та Естонії.

За плечима гурту – чотири студійні альбоми, участь в іноземних фестиваль, а також виступи в Європі та США.