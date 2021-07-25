25 липня в усьому світі вшановують пам’ять радянського поета, актора і співака Володимира Висоцького.

До Дня пам’яті Володимира Висоцького Факти ICTV підготували тест на знання творчості і пісень артиста.

Творчий доробок Володимира Висоцького налічує понад 600 пісень, 200 віршів, які і досі не втрачають актуальності.

На концертах він заряджав людей своєю енергетикою і щирістю, тому треки Висоцького продовжують лунати на концертах та в домівках.

Більшість фільмів з участю Володимира стали класикою радянського кінематографу. Він зіграв у таких стрічках як Місце зустрічі змінити не можна, Інтервенція, Служили два товариші, Господар тайги і Небезпечні гастролі.

А його найвизначнішою роллю в театрі була робота в шекспірівському Гамлеті, яку він зіграв 217 разів.

Життя кумира мільйонів трагічно обірвалося у 42 роки. Його серце не витримало шаленого ритму життя і зловживання алкоголем.

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Біографія Володимира Висоцького і як актор пов’язаний з Києвом

Фото: Вибране