Кузина принців Гаррі та Вільяма вийшла заміж: чоловік старший за її власного батька

30-річна модель Кітті Спенсер, яка є племінницею принцеси Діани, вийшла заміж за 62-річного мільярдера Майкла Льюїса.

Бізнесмен, який родом з Південної Африки, на п’ять років старший за батька нареченої – Чарльза Спенсера.

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Шлюбна церемонія пройшла на віллі Альдобрандіні, що в містечку Фраскаті неподалік від італійської столиці.

Спенсер – двоюрідна сестра принців Гаррі та Вільяма. Вона є послом італійського бренду Dolce & Gabbana в світі.

Дівчина завела роман зі своїм майбутнім чоловіком, у якого є троє дітей від першого шлюбу, ще в 2018 році.