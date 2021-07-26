Кузина принців Гаррі та Вільяма вийшла заміж: чоловік старший за її власного батька

30-річна модель Кітті Спенсер, яка є племінницею принцеси Діани, вийшла заміж за 62-річного мільярдера Майкла Льюїса.
Бізнесмен, який родом з Південної Африки, на п’ять років старший за батька нареченої – Чарльза Спенсера.
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Шлюбна церемонія пройшла на віллі Альдобрандіні, що в містечку Фраскаті неподалік від італійської столиці.
Спенсер – двоюрідна сестра принців Гаррі та Вільяма. Вона є послом італійського бренду Dolce & Gabbana в світі.
Дівчина завела роман зі своїм майбутнім чоловіком, у якого є троє дітей від першого шлюбу, ще в 2018 році.