Доньку Меган Маркл і принца Гаррі не внесли до списку черги на престол

Доньку Меган Маркл і принца Гаррі ще не включили в список спадкоємців королівської сім’ї.

За правом народження Лілібет Діана стала восьмою у черзі на королівський престол Великої Британії. У списку спадкоємців її ім’я має бути вказане відразу після старшого брата Арчі.

Проте на сайті королівської родини на восьмій позиції, як і раніше, перебуває другий син Єлизавети II – принц Ендрю.

Варто зауважити, що ім’я Арчі, первістка Гаррі й Меган, було внесене до списку через 15 днів після його народження.

Шанувальники герцогів Сассекських припускають, що таким чином королівська сім’я прагне помститися Меган Маркл за її одкровення в інтерв’ю Опрі Вінфрі.

У скандальному інтерв’ю Меган і Гаррі висловили невдоволення тим, що їхньому первістку Арчі не був подарований титул принца. Герцогиня була впевнена, що сина обділили титулом через сумніви у кольорі його шкіри.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками вдруге 4 червня 2021 року. Лілібет Діана стала першою правнучкою королеви, народженою у США.

Ім’я дочці подружжя дало на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і другої бабусі – принцеси Діани.