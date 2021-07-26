Ксенія Мішина пожартувала в мережі щодо стосунків

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала саркастичний жарт в Instagram, в яку навела формулу ідеальних стосунків. До речі, не так давно Мішина повідомила про розставання з коміком Олександром Еллертом.

32-річна актриса публікацію зробила в Instagram Stories.

– Стосунки повинні будуватися за принципом: дружина – красива, чоловік – не зареєстрований в Instagram, – йдеться в цитаті.

Від себе Мішина лише додала: Ха, так-так.

Розставання Мішиної та Еллерта

16 липня стало відомо про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта. Акторка опублікувала пост в Instagram, де розповіла, що вони з Еллертом розійшлися раптово та назавжди.

За її словами, Ксенія зрозуміла, що вона з Олександром – не пара. Мішина зазначила, що це її остаточне рішення.

Вона розповіла, що довго займалася своїм духовним життям, працювала зі своїми емоціями, навчалася пробачати. Однак вчора ввечері вона зрозуміла, що не може зраджувати собі та сину Платону.

Фото: Ксенія Мішина