Українська співачка та головна героїня шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч розповіла про страхи, пов’язані з проектом.

В інтерв’ю телеканалу СТБ зірка зізналася, що найбільше переймається через те, що їй можуть сподобатися два хлопці одночасно.

Якщо виникне така ситуація, Злата сама запрошуватиме чоловіків на побачення.

А також вона придумуватиме учасникам Холостячки різні завдання, щоб побачити, якими вони є насправді.

– Я дуже хочу помістити їх у такі умови, щоб розкривався характер. Наприклад, в екстремальні умови, щоб побачити, що він насправді собою являє. Я точно знаю, що на проекті вони розповідатимуть: Я такий класний, я обожнюю дітей, я обожнюю тварин і екстрим. А насправді це може бути зовсім інша людина, – сказала Злата.

Нещодавно Злата Огнєвіч оприлюднила відверту світлину і натякнула, що закохана. На фото зірка постала у купальнику чорного кольору та з яскравим макіяжем.

Злата зізналася, що замість Середземного моря вона купається у морі кохання.