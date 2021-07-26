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Валентина Чорна |

Попри хвилю хейту і пісні з лайкою: Оля Полякова похизувалася першим концертом доньки

Оля Полякова з донькою

Українська співачка Оля Полякова публічно підтримала свою старшу доньку Марію, яка нещодавно виступила з першим концертом і нарвалась на критику в мережі.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фрагмент з виступу рок-гурту Швы і зазначила, що пишається успіхами дочки.

Полякова порадила доньці не слухати інших, а завжди йти вперед до своєї мети.

– Маруся! Ти крута! Підірвала, порвала, підняла всіх, а це дуже складно з незнайомими піснями! Ти така трушна, запальничка, бунтарка! Ти енергійніше, голосистіше і відкритіше, аніж я, у твоєму віці (мені довелося багато років витратити на те, щоб прийняти себе і відкритися), а ти відразу така, як нерв, творча, пишеш музику, слова, саме таких артистів сьогодні час! – написала Оля Полякова.

Марія Полякова створила рок-гурт Швы на початку 2021 року. Перший сольний концерт колективу відбувся у Києві, куди прийшли друзі молодих виконавців, блогери та зіркова мама солістки.

16-річна Марія під час виступу виконала кілька авторських пісень. Серед них був трек з лайливими словами Мне пох*й на твои советы.

Такий репертуар гурту викликав хвилю хейту в адресу юної виконавиці.

  • Може таке виконання в тренді, але ось мат…
  • Мені сподобалося б, якби вона заспівала щось навчальне життєве для молоді, а негативу і так вистачає у житті.
  • Може це комусь і подобається, але я таке точно не слухала б!
  • Талантом не назвеш: голосу немає, мат в піснях…
  • Мені було б соромно виставляти назагал це відео.
  • Я таке слухати точно не буду !!! Маячня якась!
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Фото: Оля Полякова

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