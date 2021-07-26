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Микола Олефіренко |

Регіна Тодоренко стала диво-жінкою для сина: Мамо, швидше лети рятувати планету

Регина Тодоренко

31-річна ведуча Регіна Тодоренко розповіла, як їй вдається залишати трирічного сина вдома заради роботи. Лайфхаком виховання вона поділилася у своєму Instagram.

За словами знаменитості, такі розставання сприймаються вкрай боляче. Прощання зазвичай закінчується гіркими сльозами, особливо перед відрядженнями.

Тут на допомогу прийшла ручна лялька у вигляді лікаря, який надсилає мені прохання про допомогу в черговому місті: іноді потрібно врятувати лаванду або брудну річку. Я показую ці короткі відео Майклу, він охоче говорить: Мамо, швидше лети рятувати планету, – поділилася своєю ідеєю знаменитість.

До своїх думок Регіна додала кілька фото, де вона зі своїм сином відпочиває у гамаку.

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На артистці – довга спідниця ніжно-рожевого кольору з розрізом до стегна і топ з глибоким декольте. Вона доповнила літній образ масивними золотими сережками-кільцями, а довге волосся зібрала назад.

Регіна Тодоренко на зніманнях Секс у великому місті

Під час однієї з подорожей зі своїм чоловіком Владом Топаловим Регіна Тодоренко потрапила на знімання культового серіалу Секс у великому місті та зустріла там Сару Джесіку Паркер. Вона зізналася, що з дитинства була фанатом серіалу, а зустріч із Сарою була її заповітною мрією. Парі вдалося роздивитися команду серіалу на відстані 10 метрів.

Фото: Регіна Тодоренко

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