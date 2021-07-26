Шепелєв вперше показав обличчя 8-річного сина від Фріске

Російський ведучий Дмитро Шепелєв вперше показав обличчя 8-річного сина Платона, матір’ю якого є покійна співачка Жанна Фріске. Знімки з сином він опублікував у своєму Instagram.

– Вісім років тому я ухвалив для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. Тоді на це було кілька вагомих причин, головна з яких – моє бажання захистити його від пильної уваги в той час, коли все, що йому було потрібно, – це любов, турбота і спокій, – зазначив Шепелєв.

За його словами, зараз хлопчик вже не потребує цього захисту.

– Минув час і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик, дуже гідний і світлий. І я радий познайомити вас з ним, – зазначив ведучий.

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