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Євгенія Шапоренко |

Шепелєв вперше показав обличчя 8-річного сина від Фріске

Шепелєв вперше показав обличчя 8-річного сина від Фріске

Російський ведучий Дмитро Шепелєв вперше показав обличчя 8-річного сина Платона, матір’ю якого є покійна співачка Жанна Фріске. Знімки з сином він опублікував у своєму Instagram.

– Вісім років тому я ухвалив  для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. Тоді на це було кілька вагомих причин, головна з яких – моє бажання захистити його від пильної уваги в той час, коли все, що йому було потрібно, – це любов, турбота і спокій, – зазначив Шепелєв.

За його словами, зараз хлопчик вже не потребує цього захисту.

– Минув час і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик, дуже гідний і світлий. І я радий познайомити вас з ним, – зазначив ведучий.

Що пишуть користувачі:

  • Привіт, Платон. Ти взяв всю красу своїх батьків. Будь щасливий.
  • Копія мами.
  • На Вас схожий, Дмитро!
  • Чудовий хлопчик Платон! І тато гідний поваги, що виховує такого хлопця!
  • Який гарненький. На маму схожий.
  • Мені здається, дуже на маму схожий! Діма, ви найкращий батько! Щастя вашій родині!
  • Красивий і талановитий хлопчик! Будь щасливий, Платон!
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