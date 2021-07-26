Російська співачка МакSим прийшла до тями. На лікарняному ліжку МакSим опинилася через ускладнення, які викликав коронавірус.

У ЗМІ пишут, що лікарі перестали вводити співачці седативні препарати і вивели її з медикаментозного сну. Медики хотіли подивитися чи зможе МакSим дихати самостійно. МакSим в змозі зробити вдих, однак, щоб дихання залишалося рівним, її перевели на ДШВЛ (допоміжна штучна вентиляція легенів). Стан співачки залишається стабільно тяжким, але медики не втрачають надії на те, що вона зможе дихати самостійно.

Директор співачки Марина Соколова зазначила, що артистку в повному обсязі не вивели з медикаментозного сну. Однак МакSим дійсно іноді буває у свідомості.

– Стан артистки досі складний, але з позитивною динамікою. Повністю з медикаментозного сну її не вивели. Це пов’язано з тяжким перебігом хвороби, організму потрібен відпочинок і сили. Лікарі за показаннями регулюють сон. Зараз з’явилася така можливість. Іноді Марина буває у свідомості, – розповіла Соколова.

Що відомо про стан МакSим

У червні 2021 року МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

Раніше в ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про те, що стан співачки погіршується. Писали навіть про сепсис. Однак представники артистки спростовували ці чутки, і просили не маніпулювати недостовірною інформацією.