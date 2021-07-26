Українська акторка Наталка Денисенко відреагувала на бійку свого чоловіка Андрія Федінчика посеред ночі в Києві.

У Telegram-каналі Київ Оперативний з’явився скріншот повідомлення, де зірка вибачається за поведінку Федінчика.

Наталка зазначила, що її чоловік зараз переживає складний період у житті.

За словами Наталки Денисенко, під час інциденту актор не розумів, що робить. Сам Федінчик досі не прокоментував інцидент.

– Я прошу пробачення за його поведінку! Зараз у нього дуже складний період внутрішньо, він просто не розумів, що коїть. Мені дуже соромно, що він так поводився. Прошу поставитися з розумінням, – написала дружина Андрія Федінчика.

Нагадаємо, що Андрій Федінчик влаштував бійку серед ночі. Український актор їхав зигзагами на електросамокаті вулицею Києва.

Водії почали сигналити Федінчику, проте чоловік відреагував на це дуже агресивно.

Він з голим торсом спровокував бійку, а в підсумку актора повалили на асфальт, щоб заспокоїти.

Варто зауважити, що Андрій Федінчик та Наталка Денисенко одружилися у 2017 році. Подружжя разом виховує трирічного сина Андрія.

Фото: Київ Оперативний, Наталка Денисенко