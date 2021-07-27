Фіналістка романтичного реаліті Холостяк 11 Юля Зайка Бельченко заінтригувала фото у весільній сукні. На знімках дівчина позує в обіймах відомого українського ведучого та володаря титулу Найкрасивіший чоловік світу Богдана Юсипчука.

На знімках Юля одягнена у білу весільну сукню, прикрашену камінням, і довгу фату. Богдан позує у чорному костюмі та сорочці. На руках в обох красуються каблучки.

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Пост в Instagram Юля Зайка не прокоментувала, залишивши під фото лише емодзі нареченого та нареченої.

Раніше ж дівчина поділилася відео з підписом “Ранок нареченої”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

Судячи з фото та відео, на святі були присутні учасниці Холостяка Олександра Миколюк і Дана Оханська, а також володарка найбільшого бюсту в Україні Міла Кузнєцова. Співала для гостей Міла Нітич.

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На знімках Богдан і Юля виглядають щасливими. Щоправда шанувальники не вірять, що весілля Юсипчука з Зайкою справжнє:

Багато запитань, але мало відповідей.

Це занадто ідеально, щоб бути правдою.

Ви реально чоловік і дружина?

Думаю, що це зйомки, але інтригу тримаєте добре.

Дуже гарна пара! Але це тільки зйомка, правда?

Фільм, серіал, обкладинка?

Мені здається, це Одруження наосліп!

Та ну, серйозно?

Юля б так швидко заміж не вийшла!

Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво!

Сам Юсипчук раніше заінтригував підписників фото в костюмі, яким натякнув, що готовий одружитися.

– До біса все… Я готовий #wedding #весілля #наречений #київ #телеведучий #актор #костюм #юсіпчукбогдан #Юсипчук, – написав він.

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Юля Бельченко була учасницею 11 сезону романтичного реаліті Холостяк. На першій вечірці дівчина з’явилася в костюмі зайця з морквою у руках, тому одразу здобула прізвисько Зайка.

У фіналі головний герой Михайло Заливако зізнався у коханні і вручив обручку Анні Богдан.

Незважаючи на те, що Юля не побудувала стосунки з Холостяком, вона здобула народну любов. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Юля Зайка зізналася, що відчувала взаємну симпатію з боку Михайла, тому на проекті боролася до останнього.