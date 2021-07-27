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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Був не просто хейт, а погрози: Melovin про реакцію на його камінг-аут

Меловін

Український співак Melovin розповів про реакцію людей на його камінг-аут. Артист зізнався, що отримував погрози.

Melovin наголосив, що в усій цій ситуації його образила лише реакція ЗМІ, які писали, що це хайп.

– Друзі, на чому хайпуватися? На своїй орієнтації? Ні, для мене важливо, щоб люди могли свідомо зробити цей крок назустріч до своїх батьків, друзів. У моєму оточенні є такі, які бояться це розповідати, – зазначив співак.

Виконавець розповів, що в нього нещодавно була ситуація, коли два охоронці відмовилися з ним працювати, після того, як він заявив на весь світ про свою орієнтацію.

– Був не просто хейт, а погрози – я тебе поріжу. Але це мене зовсім не лякає, – сказав Melovin.

Нагадаємо, 5 липня Melovin зробив камінг-аут на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend. Виконавець наприкінці свого виступу поцілував дівчину, а потім хлопця в губи, заявивши про свою бісексуальність. Також він підняв прапор ЛГБТ.

Сам артист сказав, що для нього не має значення колір шкіри, віра або стать, оскільки потрібно любити людину, тіло та душу.

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Фото: Melovin

Джерело: Зірковий шлях

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