Український співак Melovin розповів про реакцію людей на його камінг-аут. Артист зізнався, що отримував погрози.

Melovin наголосив, що в усій цій ситуації його образила лише реакція ЗМІ, які писали, що це хайп.

– Друзі, на чому хайпуватися? На своїй орієнтації? Ні, для мене важливо, щоб люди могли свідомо зробити цей крок назустріч до своїх батьків, друзів. У моєму оточенні є такі, які бояться це розповідати, – зазначив співак.

Виконавець розповів, що в нього нещодавно була ситуація, коли два охоронці відмовилися з ним працювати, після того, як він заявив на весь світ про свою орієнтацію.

– Був не просто хейт, а погрози – я тебе поріжу. Але це мене зовсім не лякає, – сказав Melovin.

Нагадаємо, 5 липня Melovin зробив камінг-аут на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend. Виконавець наприкінці свого виступу поцілував дівчину, а потім хлопця в губи, заявивши про свою бісексуальність. Також він підняв прапор ЛГБТ.

Сам артист сказав, що для нього не має значення колір шкіри, віра або стать, оскільки потрібно любити людину, тіло та душу.

Фото: Melovin

Джерело: Зірковий шлях