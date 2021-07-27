Лідер гурту Green Grey Андрій Яценко заявив, що Офіс президента України скасував виступ колективу на концерті до 30-річчя від Дня незалежності України.

Причиною такого рішення став російськомовний репертуар Green Grey. Андрій Яценко впевнений, що таким чином гурт “хочуть стерти з історії України”.

– За 30 років незалежності ми стали одним з найтитулованіших гуртів України! У нас більше сотні різних нагород, серед них МТВ Music Awards! Всі наші здобутки були під прапором України і ми завжди цим пишалися! А тепер нас намагаються стерти з історії України, – написав Андрій Яценко.

Соліст додав, що навіть попри російськомовний репертуар, Green Grey залишається повністю українським колективом.

А пісня Под дождем, яка стала першим хітом гурту, відіграє важливу роль і в історії колективу, і в історії України.

– Ми на 100 % український продукт! Ми записували пісні, знімали кліпи, давали концерти, платили податки, виховували дітей в Україні! І як би кому не хотілось, у нас є українські паспорти і ми громадяни України. Так, ми співаємо російською, але чи варто віддавати (приписувати) всю російськомовну культурну спадщину Росії?! – написав соліст Green Grey.

У коментарях підписники досить неоднозначно відреагували на цю ситуацію.

Хтось підтримує Green Grey, а хтось нагадує, що за 30 років колектив не записав жодної пісні українською мовою.

Сам Офіс Президента України поки не прокоментував цю ситуацію.

Нагадаємо, що гурт Green Grey був заснований в 1993 році у Києві. Візитівкою колективу стали пісні Под дождем, Мазафака, Эмигрант і Стереосистема.

Green Grey став першим українським колективом, який двічі брав участь на церемонії нагородження MTV Europe Music Awards у Лондоні (1996) та Берліні (2009).

Фото: Green Grey