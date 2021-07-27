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Каріна Зуєва |

Магія ранку: Настя Каменських зафотошопила сідниці на фото в басейні

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських показала, як починається її ранок. Зірка опублікувала фото в басейні.

У кадрі Настя позує під час плавання. Вона заблюрила свої сідниці та ноги, що знаходяться під водою.

– Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, яка прокидається з ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку і, не поспішаючи, зустріти новий день, – написала Настя в Instagram.

  • Занадто розмито.
  • Бачу попу.
  • Настю, давай чисту фотографію, без фотошопу.
  • Де труси загубила?
  • Воду потрібно почистити, місцями дуже каламутна.
  • Зараз попа як у Кім нервово засумувала.
  • Ідея до кінця не розкрита.
  • Навіщо розмивати таку красу?
  • Коли вже буде порно?
  • Людям не догодиш, то гола, то вода каламутна, – пишуть підписники артистки.

У коментарях відзначився й український актор Андрій Бедняков.

– Настю, поміняйте фільтр у басейні. Вода каламутна, – пожартував чоловік.

Також в Instagram-stories Настя показала, що вирушила на пробіжку о 6.25, згодом, о 6.53 зірка вже плавала в басейні.

Настя Каменських
Настя Каменських
Настя Каменських
Настя Каменських
Магія ранку: Настя Каменських зафотошопила сідниці на фото в басейні / 2 фотографии

Раніше Настя Каменських поділилася фото топлес і нарвалася на критику. У кадрі виконавиця постала в одних трусиках, прикривши груди руками.

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Фото: Настя Каменських

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