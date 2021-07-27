Українська співачка Настя Каменських показала, як починається її ранок. Зірка опублікувала фото в басейні.
У кадрі Настя позує під час плавання. Вона заблюрила свої сідниці та ноги, що знаходяться під водою.
– Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, яка прокидається з ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку і, не поспішаючи, зустріти новий день, – написала Настя в Instagram.
- Занадто розмито.
- Бачу попу.
- Настю, давай чисту фотографію, без фотошопу.
- Де труси загубила?
- Воду потрібно почистити, місцями дуже каламутна.
- Зараз попа як у Кім нервово засумувала.
- Ідея до кінця не розкрита.
- Навіщо розмивати таку красу?
- Коли вже буде порно?
- Людям не догодиш, то гола, то вода каламутна, – пишуть підписники артистки.
У коментарях відзначився й український актор Андрій Бедняков.
– Настю, поміняйте фільтр у басейні. Вода каламутна, – пожартував чоловік.
Також в Instagram-stories Настя показала, що вирушила на пробіжку о 6.25, згодом, о 6.53 зірка вже плавала в басейні.
Раніше Настя Каменських поділилася фото топлес і нарвалася на критику. У кадрі виконавиця постала в одних трусиках, прикривши груди руками.
Фото: Настя Каменських