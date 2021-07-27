Українська співачка MamaRika, яка незабаром стане мамою, поділилася відвертою світлиною.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото, на якому позує повністю оголеною.

MamaRika стала боком до об’єктиву і виставила ліву нову вперед.

Правою рукою вона прикрила груди, а лівою – підтримала животик. Артистка доповнила образ плащем, накинувши його на праве плече.

Співачка подякувала своєму тілу за витримку і зазначила, що воно прекрасне навіть із зайвими кілограмами і розтяжками.

– Хочу подякувати своєму тілу за витримку. За те, що всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі. І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кілограмами. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові! Жінки – ви супергерої! Ніколи про це не забувайте, – написала MamaRika.

У коментарях підписники закидали компліментами зірку і наголосили на тому, що їй личить вагітність.

Дуже гарна!

Красуня!

Вам дуже личить вагітність!

Нагадаємо, що MamaRika повідомила про вагітність ще у травні. Вона оприлюднила фото, на якому позує разом зі своїм чоловіком стенд-ап коміком Сергієм Середою. У кадрі він ніжно цілує дружину та обіймає її вагітний животик.

MamaRika та Сергій Середа одружилися у 2020 році. Майбутня дитина стане першою для них обох.

Фото: MamaRika